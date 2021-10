No parece ella: Thalía sorprendió con disfraz masculino de “El juego del calamar”

Una particular elección de disfraz hizo la cantante Thalía para celebrar este día de Halloween.

La artista de 50 años compartió en sus redes sociales un video para presentar su disfraz, inspirado en la serie de Netflix El juego del calamar.

En detalle, la cantante se disfrazó de Seong Gi-Hun o número 456, protagonista de la popular serie coreana.

“Halloween me encanta solamente por dos razones. ¡Los disfraces y los dulces! Si por mi fuera yo podría disfrazarme todos los días! Amo el proceso, el plan, el detalle y la diversión. Me encanta la libertad de ser y hacer lo que uno quiera. Este disfraz me encantó”, expresó Thalía sobre su disfraz, el que mostró en redes sociales.

“Mucho detalle en el maquillaje. Dimensión con morados, amarillos, marrones. El reto más grande fue la nariz y la boca. Él tiene nariz más ancha así que no le di brillo, y la hice con maquillaje mate en un solo color. Y los labios súper pequeños y bajos para darle más espacio entre la nariz y el labio superior”, detalló sobre el disfraz.

Como era de esperar, la cantante se llenó de elogios gracias a su arriesgada elección, la que logró replicar con éxito.

“Jajaja te amo. El mejor que he visto”, “Maravilloso”, “Es que Thalía es impresionante, es una artista”, “¡En la próxima temporada podrías ganar un papel en la serie! ¡Sería increíble!”; son algunos de los comentarios que recibió la cantante en las publicaciones compartidas en su cuenta de Instagram -en donde suma más de 18,5 millones de seguidores-.