Flor de Rap se sinceró sobre sus años en el Sename: “Tenía mucho miedo”

Flor de Rap fue una de las últimas invitadas al programa Pecados Digitales, espacio de conversación de Mega.

En el programa, la artista de 31 años se sinceró sobre su vida personal, en donde además compartió con Pamela Díaz, Loreto Aravena y Renata Bravo, quienes también estuvieron invitadas.

En este sentido, Ángela Lucero -su nombre real- habló sobre su paso por el Servicio Nacional de Menores (Sename) cuando era una adolescente.

“Cuando tenía 14 años mi mamá se fue con una pareja que tenía en ese entonces y yo me arranqué porque no me quería ir con ella, tenía toda una vida, estaba empezando en esto de la música”, recordó la artista que pasó sus primeros años en el norte del país, entre Tocopilla y Antofagasta.

“Es heavy lo que se vive en el hogar, tenía mucho miedo de que me pegaran, de vivir cosas así, abusos, cosas que ya había experimentado”, relató Flor de Rap, quien incluso tiene una canción en la que cuenta parte de esta historia (Inmarchitable).

“Me tocó vivir en el barrio, donde estuve rodeada de delincuencia, de drogas, de conflictos, entonces yo quería salir de ahí, por eso es que hoy en día revertí todo eso y a mi hija le doy todo”, dijo sobre “Rosanita”, su hija que también ha incursionado en el mundo de la música.

En tanto, la artista subrayó lo importante que ha sido para ella poder superar estas situaciones y construir la carrera que ha estado forjando durante toda su vida y que hoy se ha popularizado.