MC Rama anticipó una nueva jornada de Combate Freestyle: “Todos estarán entusiasmados en llevarse el cinturón y clasificar a la internacional”

Este viernes 15 de octubre se llevará a cabo la quinta fecha de la competición de rap “Combate Freestyle” en su versión 2021, el cual tendrá a siete MC’s que se enfrentarán bajo la modalidad Seven to Punch.

Sobre esta nueva jornada se refirió el host oficial de la competición, Raúl Muñoz, más conocido como MC Rama, quien aseguró que “esta quinta fecha tiene a todos expectantes por los participantes que vamos a tener“.

Sobre la opción de poder clasificar a un torneo internacional de esta misma competición, el host de Combate Freestyle sostuvo que “da para mucho que pensar y aspirar, porque se genera otra instancia donde la garra se siente más fuerte. Al ser internacional, es una competencia que tiene un sentido distinto, un gustito especial. Así que todos estarán entusiasmados en llevarse el cinturón y clasificar a la internacional“.

“Estamos super expectantes, tanto el equipo como los fanáticos y también los freestylers. Yo he hablado con ellos y están ansiosos por lo que sucederá el 15 de octubre”, agregó.

Por otro lado, Muñoz sostuvo que el formato Seven to Punch es “muy distinto a todos los demás, lo hace más atractivo, y también es rápido. Eso hace que uno esté muy pendiente. Es un formato que a mí me gusta”.

Finalmente, MC Rama afirmó que en esta competición no hay favoritos. “Me cuesta determinar un favorito. Me ha pasado en otras competencias en que he tenido que estar o ver, que siempre me equivoco en quien va a ganar, porque creo que el favoritismo en el freestyle no existe, es muy subjetivo poder saber quien va a ganar“, cerró.

Cuándo, dónde y cómo ver Combate Freestyle

La quinta fecha de “Combate Freestyle” que se desarrollará en Chile se llevará a cabo el día viernes 15 de octubre a las 20:30 horas.

La transmisión será en SPACE y en el canal de YouTube de “Combate Freestyle”.

Participantes y jurados

En el jurado, los encargados de evaluar a cada participante, estarán Blazzt, Cristofebril y Lenwa Dura. En tanto, la musicalización del evento correrá por parte de Azer.

Mientras que los siete MC’s participantes de esta etapa en Chile serán: Acertijo, Anubis, El Menor, Eszeta, Jokker, Metalingüística y Stigma