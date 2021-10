“Me han reventado todo”: Shakira fue atacada por dos jabalíes en un parque de Barcelona

A través de sus stories de Instagram, Shakira relató que fue atacada por dos jabalíes, mientras se encontraba en un parque ubicado en Pedralbes, en Barcelona. La historia parece ficticia, pero se trata de un problema recurrente en la ciudad catalana, que ha encendido más de una vez las alarmas.

Los animales dañaron las pertenencias de la artista colombiana. “Miren cómo ha dejado el bolso estos jabalíes que me han atacado en el parque. Se han llevado mi bolso para el bosque con mi teléfono”, dijo la cantante, mostrando el destrozo en su mochila.

Además, reveló que se enfrentó a los jabalíes para recuperar sus cosas. “Me han reventado todo”, dijo Shakira, mostrando cómo quedó su bolso.

Si bien la cantante no reveló si estaba con sus hijos al momento del ataque, compartió una story con Milán, uno de sus hijos. “Milán, di la verdad… cómo tu mami se ha enfrentado a los jabalíes”, le dijo Shakira al niño.

Lo cierto es que la población de jabalíes se ha incrementado en el último tiempo, lo que ha generado cortes en el tránsito y ataques similares a los que recibió la esposa de Gerard Piqué. De hecho, ya es materia de las autoridades, quienes han realizado intervenciones para devolver a los jabalíes a su hábitat natural.

Lo que también fue inevitable fue la ola de memes que generó esta situación, los que puedes ver aquí:

Wanted for being the master mind behind the wild boar attack on Shakira.

Se busca por ser la mente maestra

tras el ataque de jabalíes contra Shakira. pic.twitter.com/INa3v6hZcc

— SS24/7 (@shaksupport24) September 30, 2021