Shakira compartió foto junto a su papá para celebrar sus 90 años

Este martes Shakira compartió en sus redes sociales una fotografía junto a su papá y su mamá para celebrar un importante hito familiar.

Tal como lo contó la artista colombiana, su padre cumplió 90 años este martes y decidió publicar la noticia en su cuenta de Instagram.

“Papá lindo, has impulsado mis pasos, y has iluminado mi camino. Me has mostrado que la vida es abierta y profunda como un mar y así, le has dado sentido a la mía inundándola de tu alegría”, comenzó en el relato compartido en la plataforma social que tiene más de 70,5 millones de seguidores.

“Eres mi inspiración, ‘Mi cómplice y todo’. Mi mejor amigo”, añadió Shakira en el relato dedicado a su papá.

“¡Felices 90 años espectacularmente vividos! Te amo con todo mi ser. Tu niña, Shakira”, finalizó el mensaje que se llenó de miles de “me gusta”.