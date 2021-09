Javiera Acevedo celebró su primer “18” como mamá con Pollo Valdivia y Claudia Conserva

A cuatro meses de convertirse en madre, Javiera Acevedo celebró sus primeras Fiestas Patrias junto a su hijo con dos particulares invitados: Juan Carlos “Pollo” Valdivia y Claudia Conserva.

Así lo documentó la actriz de 36 años en sus redes sociales en donde compartió una fotografía con su ex compañero de Así Somos, de La Red, y su esposa, en la que además aparece Francesca Conserva, cuñada de “Pollo” y panelista de TV+.

Durante estos días, Javiera Acevedo se ha reintegrado al mundo de la televisión chilena tras asistir al programa Los 5 Mandamientos, conducido por Martín Cárcamo, en Canal 13.

También formó parte de un capítulo de Socios, programa online conducido por Francisco Saavedra, Pedro Ruminot y Jorge Zabaleta, en donde se refirió a las críticas que ha recibido por su maternidad.

“Yo he perdido la capacidad de sorprenderme con todo lo que me dice la gente. La gente que opine lo que quiera, porque yo no me puedo hacer cargo de la mente de las personas”, dijo entonces la actriz que decidió separarse del padre de su bebé en medio del embarazo.

“Qué rico que haya un papá que quiera verlo, que se lleve bien conmigo. No me puedo estar preocupando de hue… y que te digan ‘oye, no estai con el papá de la guagua’, ¡Qué te importa!”, expresó entonces sobre la relación de Kai con su padre, Federico Mekis.