Matías Assler fue duramente criticado por fotos practicando polo: esta fue su respuesta

Recientemente Matías Assler recibió una ola de críticas en sus redes sociales tras compartir una serie de fotografías jugando polo.

En las imágenes se ve al actor de 32 años sobre un caballo realizando esta práctica milenaria.

“¡Nada como compartir la pasión del deporte con amigos! Y jugando por el mejor equipo”, escribió en la publicación compartida en su cuenta de Instagram, en donde suma cerca de 500 mil seguidores.

En cosa de minutos las fotos de Matías Assler practicando polo se llenaron de críticas en contra del actor por practicar polo, disciplina que suele involucrar a ocho caballos, correspondiendo la mitad a cada uno de los equipos.

Fue justamente por utilizar a dichos animales que se generó el debate en la red social, considerando las críticas que se han gestado por el maltrato de caballos en el rodeo que cada año toman más fuerzas en Fiestas Patrias.

“Basta, ¡los animales no son objetos de entretención! No es deporte, no es arte, es abuso”, “Concluir que a los caballos les encantan porque entran al campo de juego guiados por un ser humano no es sinónimo de que les guste realizar esa actividad”, “Muy bello tu caballo y todo… pero qué pena que tu entretención sea hacer ‘deporte’ explotando un animal”; son algunas de las opiniones que recibió.

Hasta el momento, el actor Matías Assler no ha eliminado la publicación de su cuenta de Instagram y sólo se limitó a borrar las respuestas que había escrito previamente a algunos usuarios. Una de ellas se viralizó y dice: “Mis caballos entran feliz a la cancha y probablemente los cuido más que tú a tus hijos”.