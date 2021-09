Big E canjeó el maletín de Money in the Bank y se convirtió en el nuevo campeón de la WWE

El cinturón cambió de mano. Big E se convirtió en el flamante nuevo campeón de la WWE tras canjear el maletín de Money in the Bank en Raw y vencer a Bobby Lashley.

El ahora excampeón había defendido con éxito el título previamente ante Randy Orton en un mano a mano, a pesar de encontrarse lastimado en una de sus piernas.

Sin embargo, y tras terminar el combate, apareció Big E para canjear el maletín y cobrar así su oportunidad por el cinturón máximo.

El duelo, a pesar de ser corto, generó diversas emociones ante la opción de que Bobby Lashey retuviera el campeonato. No obstante, el miembro de The New Day fue superior y se quedó con el oro.

BIG E IS THE NEW WWE CHAMPION!!!!!!!!@WWEBigE#WWERaw pic.twitter.com/7mPw1rdDKE — BIG E IS WWE CHAMPION (@WWE) September 14, 2021

Con este resultado, Big E terminó con sus 57 días como Mr. Money in the Bank y se convirtió en el segundo miembro de The New Day en conseguir un campeonato mundial (el otro fue Kofi Kingston).

Además, se unió al selecto grupo de luchadores en ser campeón de NXT y también de WWE, sumándose así a Seth Rollins, Finn Balor y Kevin Owens.