Money in the Bank: John Cena fue la gran sorpresa de la noche y tuvo un cara a cara con Roman Reigns

Este domingo 18 de julio se llevó a cabo una nueva edición del WWE Money in the Bank, evento que entrega dos maletines (uno masculino y uno femenino) con un contrato válido por una lucha por el título máximo.

Por la parte de los hombres, Big E fue el gran ganador de la lucha de escaleras, sobreponiéndose a Kevin Owens, Ricochet, Matt Riddle, Drew McIntyre, King Nakamura, John Morrison y Seth Rollins.

En la lucha de mujeres, Nikki Cross, conocida como Nikki A.S.H. (Almost A Superhero), se convirtió en la nueva Ms. Money in the Bank tras quedarse con el maletín ante Asuka, Naomi, Alexa Bliss, Liv Morgan, Zelina Vega, Natalya y Tamina.

