Hinchas usaron una bandera para salvar la vida de un gato que cayó de 20 metros en pleno partido

Un sorprendente e inesperado suceso ocurrió en el Campeonato de la División I de Fútbol Americano (NCAA). Mientras se desarrollaba el partido entre Miami Hurricanes y Appalachian State, unos hinchas salvaron la vida de un gato en una caída de 20 metros aproximadamente.

De un momento a otro, el felino apareció colgando en una pata en la cubierta superior del Hard Rock Stadium y llamó la atención de miles de aficionados, quienes dejaron de ver el encuentro para mostrar su preocupación por la arriesgada situación en la que se encontraba el animal.

Luego de unos segundos intentando sostenerse, finalmente el gato no aguantó más y cayó al vacío en dirección a la multitud que gritó del susto.

Por suerte para el animal, un puñado de aficionados reaccionaron rápido para salvar la vida del felino. Los hinchas improvisaron una red de seguridad con una bandera de Estados Unidos y con aquello lograron amortiguar la caída del gato, quien terminó en el suelo pero sin daños tras el intento de las personas por sostenerlo.

Después del increíble momento, los fanáticos que se vistieron de héroe agarraron al animal y lo levantaron para mostrarle a todo el estadio que estaba sano y salvo tras la aterradora caída, provocando los aplausos y la alegría de los miles de espectadores presentes.

El hecho fue tan importante que incluso desde las redes sociales del Hard Rock Stadium se refirieron al episodio vivido. “Estamos felices de que debido a la naturaleza de los fanáticos en las secciones 107, 110 y 208, el gato aterrizó de manera segura después de una caída desgarradora. Le deseamos lo mejor al gato en las ocho vidas que le quedan”, señalaron en la cuenta oficial del recinto deportivo.

We are happy that due to the heads up nature of fans in sections 107, 110 & 208 the cat landed safely after a harrowing fall. We wish the cat the best in his remaining eight lives.

We have made a donation to @humanemiami and encourage fans to do so. https://t.co/NAVvDYiO41

— Hard Rock Stadium (@HardRockStadium) September 12, 2021