Sergio Rojas confirmó su relación amorosa con Andrés Caniulef: “Nos hemos dado besos”

Hace rato los estaban molestando. Y ahora, Sergio Rojas confirmó que mantendría una incipiente relación amorosa con Andrés Caniulef, su compañero en Me Late Prime.

Todo partió porque en el programa de TV+ Daniel Fuenzalida les preguntaba insistentemente “en qué estaban”, ya que los veía siempre juntos y con una onda especial.

Eso hizo que Sergio contestara en el espacio que “nos estamos conociendo” y que ahondara aún más el domingo en su live de Instagram Qué te lo Digo.

Ahí, Hugo Valencia, le consultó por el estatus de su amistad con el periodista. “Nos estamos conociendo”, afirmó Rojas.

En Me Late Prime partió el amor

Hugo se enojó y le dijo a su compinche “¿por qué me tengo que enterar por la prensa que te estás agarrando a Caniulef?”.

Ante esto, Rojas se sinceró. “Nos estamos conociendo, me he dado cuenta que es una persona que me conoce más de lo que yo pensaba, me lee”, señaló.

Valencia no se aguantó y le consultó si ya habían manifestado físicamente este amor. “Sí, nos hemos dado besos”, reveló, afirmando que fue Caniulef quien dio el primer paso.

El periodista agregó que “hemos salido harto y es una persona súper encantadora, la gente lo quiere y lo respeta”.

Finalmente, el reportero de Me Late señaló que ya conocía a la familia de Andrés Caniulef. “Yo ya conocía a sus papás, la tía súper encantadora, el papá también. Quedamos de juntarnos a tomar el té, súper buena onda”, cerró.