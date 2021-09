Rodrigo Sepúlveda se fue contra confesión de Pelao Vade: “Eso es burlarse de la gente con cáncer”

Rodrigo Sepúlveda se tomó, como cada fin de semana, la pantalla de Mega con Meganoticias Alerta. Y ahí habló de la polémica del momento: la confesión de Rodrigo Rojas Vade, más conocido como el Pelao Vade.

El constituyente reveló, en conversación con La Tercera, que nunca tuvo cáncer, como siempre dijo y mostró en sus redes sociales.

La situación indignó a Sepu. Y le periodista lanzó un discurso donde criticó duramente el actuar del joven.

“No me voy a meter en su enfermedad, que sea homosexual, eso no es problema, eso no es rollo, eso no se discute, tiene todo el derecho a ser como es, eso para mí no tiene una lectura de crítica”, comenzó diciendo el rostro de Mega.

Y agregó que “mi gran conflicto con este tipo de situaciones, es dónde queda la credibilidad de nuestras autoridades”.

Rodrigo Sepúlveda y su gran cuestionamiento

“Que alguien invente una enfermedad como el cáncer para llegar donde está. No voy a manchar a La Lista del Pueblo, no toda La Lista del Pueblo es así, no podemos generalizar, es un caso puntual”, expresó.

Luego, el periodista lo emplazó directamente. “¿Sabes qué Rodrigo?, tengo muchísima pena, muchísima desilusión, ¿Cómo es posible que sea de este nivel la mentira?, ¿Tú sabes lo que es el cáncer? No sabes que lo es el cáncer, eso es burlarse de la gente con cáncer, ¿sabes lo que significa para los que tenemos familiares cercanos con cáncer?”, le dijo.

Y añadió: “¿Quienes nos gobiernan hoy? ¿A quién le vamos a confiar el país?, a personas que son capaces de inventar una enfermedad? Yo no lo voy a hacer, confío en ti y luego me desilusionas”.

Finalmente, Rodrigo Sepúlveda dijo a Rojas Vade “acá lo grave es la mentira, jugar con esa enfermedad, haber jugado con el cáncer, tal vez no sabe lo que es tener esa enfermedad, yo tengo dos personas muy cercanas que están con cáncer, cuando una autoridad dice que levantó falso testimonio, de qué estamos hablando?”.