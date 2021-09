“Me enojé”: Pancho Saavedra reveló el denigrante acoso que vivió por parte de una fanática

No fue una experiencia agradable. Pancho Saavedra contó el denigrate acoso que sufrió de parte de una feroz fanática.

El animador lo reveló en medio de su programa Los Socios de la Hamburguesa, donde comparte créditos con Jorge Zabaleta, Pedro Ruminot y Stefan Kramer.

Ahí, el periodista de Canal 13 confesó la fea situación que vivió cuando tuvo que enfrentarse a un grupo de seguidoras.

“Fui a animar el Festival de Coihueco, y salgo un día y un grupo de señoras estaban por ahí y de repente (me decían) ‘Panchito, Panchito’…”, comenzó relatando, sin que sus compañeros sospecharan lo que se venía.

Pancho Saavedra, completamente descolocado

El conductor continuó contando lo que padeció y que nunca había experimentado, pese a la gran fanaticada que tiene y que lo sigue con devoción.

“Me pasó una we… que por primera vez en mi vida me enojé. Una señora llega y me metió el dedo en el poto, caminando”, indicó.

La situación dejó en shock a sus partners, que no atinaron a decirle nada, ya que su relato dejó de inmediato de ser una anécdota divertida.

De hecho, Saavedra manifestó lo vulnerado que se sintió ante un hecho que lo dejó completamente sin saber qué hacer.

Finalmente, el conductor de Cana 13 mencionó cuál fue su actuar. “Le digo ‘señora, cómo se le ocurre’ , y me enojé, me subí a la camioneta y no di ni un autógrafo”, concluyó Pancho Saavedra sobre el complejo agarrón y acoso que lo dejó totalmente expuesto e indignado.