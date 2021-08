Cecilia Bolocco se atrevió con original vestuario de látex en los Giga Awards 2021

Uno de los temas más comentados durante la transmisión de los Giga Awards 2021 fueron los cambios de vestuario de Cecilia Bolocco.

La ex Miss Universo, que asumió el desafío de la conducción de esta premiación que destaca a los mejores creadores de contenido digital, no dudó en aprovechar la oportunidad para lucir diferentes looks.

Sin embargo, hubo uno que llamó la atención sobre los demás debido a su originalidad y audacia.

Se trata de un traje completo con el que abrió el programa, compuesto por prominentes hombreras, transparencias, un “tutú” y ajustados pantalones-botas de látex negro. “¡Qué Lady Gaga, señores!”, expresó el animador Benjamín “Pollo” Castillo al ver el estilo de su compañera.

“Lady C”, nombró a la animadora de 56 años. “¡Qué eres tierno mi Pollo!”, respondió Cecilia Bolocco tras los elogios por su vestuario.

Además del vestuario anterior, la conductora de Giga Awards 2021 lució distintos trajes, incluyendo un llamativo vestido reciclado el que contaba con un faldón de un material sólido.

Las redes sociales también celebraron su animación en conjunto con Pollo Castillo. “Es un honor hacer esta entrega de premios y estoy feliz de que me hayan invitado y orgullosa de poder hacerlo con el Pollo Castillo, que es una súper estrella del mundo digital”, dijo previamente Bolocco, según recogió un comunicado de la señal.

Hay que señalar que los Giga Awards son organizados por Wom y transmitidos por Canal 13, evento en el que se galardona a los mejores creadores de contenido del mundo digital del momento en 16 categorías.