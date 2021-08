¿Daniela Nicolás y Daniel Valenzuela? Aclaran los rumores que remecen a los pasillos de TV+

Dicen que tienen buena onda. Daniela Nicolás y Daniel Valenzuela han sido vistos de lo más cómplices en los pasillos de TV+, donde juntos participan del programa Más Vivi que Nunca.

La rubia, que habría quedado muy mal después de su última relación con el doctor Cristián Arriagada, viudo de Javiera Suárez, compartiría harto con el Palomo dentro y fuera del espacio.

Tanto que habrían surgido estos rumores de una posible cercanía, que la periodista Cecilia Gutiérrez abordó en un Live de Instagram.

“La Daniela quedó traumada post episodio Doctor Arriagada. Así que dudo que comience una relación muy pronto y menos con alguien tan expuesto como Daniel. Así que no, sólo buena onda”, declaró.

Daniela Nicolás y el amor

Cecilia continuó manifestando que “se llevan súper bien en el programa. Están juntos en el programa de la Vivi Kreutzberger”.

Y agregó que “el Daniel para los que lo conocen, tengo la suerte de conocerlo, es una súper persona. Es súper cariñoso. Y, claro, se tiende a pensar que anda con sus compañeras de trabajo porque está soltero y porque es cariñoso, pero no”.

Junto a esto, Daniela estaría todavía con el corazón roto. Sobre todo luego de enterarse que Arriagada, quien ella veía como todo un príncipe, resultó tener varias relaciones paralelas.

“Daniela no fue al programa como dos días porque se dio cuenta de que había historias que eran verdad sobre su enamorado…”, comentó también la periodista en aquella oportunidad, cuando se destapó todo.

Gutiérrez añadió que “se habría enterado de que él era muy picaflor… lo tenía en un pedestal y le dijo a sus cercanos que no lo podía creer. Enterarse de todo esto la hizo darse cuenta de que no era un príncipe azul, era un sapo”.

De esta forma, Daniela Nicolás no estaría con planes de tener un nuevo amor todavía. O, al menos, no con Daniel Valenzuela, que ha tenido mediáticas relaciones con chicas como Yamila Reyna, Camila Andrade y la ex de Arturo Vidal, Marité Matus.