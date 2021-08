¡Es otra! Paz Bascuñán se hizo jugado cambio de look que dejó atrás a su personaje de Demente

Se acabaron las grabaciones de Demente y Paz Bascuñán decidió que era el momento de cambiarse el look con todo.

Es que la actriz se mantuvo durante varios meses con la cabellera de Teresa Betancourt, donde siempre se le veía con su clásica chasquilla y cola de caballo.

Pero este miércoles, Paz optó por darle un giro a su melena y no sólo se la cortó, sino que dijo adiós a todo vestigio de su personaje en la nocturna de Mega.

Así, en una historia, mostró cómo se veían con su nueva propuesta capilar, , que fue ampliamente aplaudida por sus más fanáticos, y que se hizo en el conocido salón Leonidas Hairdresser.

Las intensas grabaciones de Paz Bascuñán

Pero el look no fue lo único que Paz Bascuñán dejó atrás tras su pesado rol en Demente, donde interpreta a Teresa Betancourt, la madre de Mateo, el niño secuestrado.

Además, la actriz mostró en su cuenta de Instagram lo intenso que fue para ella ponerse en la piel de esta sufrida progenitora.

“Adelgacé, se me cayó el pelo, tuve insomnio y eso que me asomé bien agarrada a la manilla, porque mi cabeza sabía que era una ficción. Yo terminaba de grabar y me subía a mi bici y llegaba a mi casa a abrazar a mis críos”, confesó en una publicación llena de moretones.

De esta forma, Paz Bascuñán ya descansa del look de Teresa, mientras en la pantalla chica Demente está en plena recta final y prometiendo impactantes capítulos de cara a su gran desenlace.