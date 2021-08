“Seductor serial y depredador”: Las duras acusaciones de amiga de Pampita sobre Benjamín Vicuña

En medio del término de la relación de Benjamín Vicuña y China Suárez, varias son las voces que se han alzado a opinar con todo sobre la ahora expareja.

Pampita fue una de las primeras a las que los reporteros fueron a preguntarle por el quiebre, ya que su matrimonio con el chileno terminó por culpa de la actriz blonda.

Allí, la modelo expresó escueta que “ya saben que no hablo de eso. No tengo nada que decir”, manifestando que “no tengo nada que opinar. Hasta Luego”.

Sin embargo ahora, parte del círculo más cercano de Pampita sí decidió hablar, sobre todo del protagonista de Demente.

Descuerando a Benjamín Vicuña

Resulta que Paula Galloni, amiga de la maniquí y panelista de su programa Pampita Online, habló con el programa Intrusos.

Allí, la joven manifestó que “yo creo que Pampita desde hace mucho tiempo no habla más de Vicuña porque en algún momento, cuando la cosa estaba un poquito mejor, ella había dicho algo que no le gustó a él”.

Y agregó que el actor “le mandó mensajes y me acuerdo que le había dicho ‘cállate’ o algo así. Entonces a partir de ahí, ella dijo ‘me muerdo la boca’ antes de hablar”.

Sin embargo, lo más grave vino después, cuando Galloni manifestó que Benjamín era un “seductor serial y depredador”.

“A mí, sacándola a Pampita y hablando de Benjamín Vicuña, no me sorprende nada. Pero creo que no le sorprende a nadie. Yo tengo esta teoría: él arrancó una novela nueva sin la China Suárez, y es la primera vez que trabajan separados en Argentina. Él pone un pie en otro país y es otra historia. Lo que digo es que él es un seductor serial, un depredador”, expresó.

Cabe recordar eso sí que en esta pasada no sólo se ha hablado de una posible infidelidad de Benjamín Vicuña. Además, los medios trasandinos han revelado que habría sido China Suárez quien se habría involucrado sentimentalmente con un rapero de nombre Wos.

De esta forma, Pampita sin querer vuelva a la polémica respecto al quiebre de Vicuña y Suárez. ¿Qué más saldrá a la luz en esta historia?