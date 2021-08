Fernanda Ramírez recordó el doloroso momento que vivió al conocer a su padre

Fernanda Ramírez reveló un doloroso drama familiar que vivió y que está relacionado con su padre. La actriz de Demente fue anfitriona del nuevo episodio de la séptima temporada de La Divina Comida.

Allí, la actriz de otras producciones como Pituca Sin Lucas y Perdona Nuestros Pecados, reveló desconocidos detalles de su vida familiar. Además, estuvo acompañada de los actores María José Necochea, Renato Jofré y el exchico reality Agustín Pastorino.

Fernanda Ramírez tiene una amplia trayectoria en producciones nacionales. Ha sido parte del elenco de Vuelve Temprano, producción de TVN en la que debutó. Asimismo ha participado en Papá a la Deriva, Juegos de Poder e Historias de cuarentena.

Mientras que en la actualidad forma parte de la teleserie nocturna de Mega, Demente, en la que interpreta a Maira, pareja de la detective Javiera, rol asumido por Ingrid Cruz.

La revelación de Fernanda Ramírez sobre su padre

La actriz contó que conoció a su padre a los 17 años de edad. Por lo tanto, pasó gran parte de su adolescencia sin la figura paterna, aunque luego no fue distinto. “Nos vimos en un café en el centro. Yo nunca lo había visto y apenas vi a ese hombre supe que era mi papá, me reconocí en su mirada”, comentó la actriz.

Según el relato de Fernanda Ramírez, el encuentro con su padre ocurrió luego que él empezara a hablar mal de su madre. “Te encuentro un aweonao“, le dijo ella cuando él se dirigió de esa forma a su madre. Sin embargo, la respuesta de su progenitor la marcó para siempre.

«Yo no puedo ser tu papá, yo tengo una familia, no pueden saber que tú existes, a mí me queda la cag… en la vida. Olvídate de la idea que puedo ser tu papá», le habría dicho el hombre.

Ante tales palabras, Fernanda Ramírez contó: «Quedé destrozada. Me costó muchos años superarlo», admitió la actriz. “Yo tengo tres hermanos y yo sé de ellos, yo los he sicopateado, pero ellos no saben que mí”, sumó.