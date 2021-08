“Lo encuentro injusto”: La queja de Roxana Muñoz tras ratificarse millonaria multa que deberá pagar por su ayuno

El pasado miércoles la Seremi de Salud confirmó que Roxana Muñoz tendrá que pagar más de veinte millones de pesos tras ratificarse la denuncia que hizo el Colegio de Nutricionistas Universitarios (Colnut) contra ella y su polémico ayuno de 21 días.

La situación fue informada a través de medios como La Cuarta, donde dieron cuenta que “el fallo indica que la conducta de la denunciada es contraria a los principios la Política Nacional de Alimentación y Nutrición, pues el ayuno puede generar alteración del funcionamiento cognitivo; afectación de las hormonas del estrés; riesgo a la inmunidad; paro cardiorrespiratorio, entre otros”.

E indicaron que “la denunciada efectivamente promovió su marca personal, logrando pasar de una audiencia aproximada de 4.000 personas, a una de 353.761, al 01 de agosto de 2020. Promoviendo un ‘ayuno’ denominado ‘water fasting’, que estaría ‘supervisado’ por un gurú que no es profesional de la salud”.

En tanto, el Colnut, a través de su vocera, expresó que “valoramos la presente sentencia, puesto que marca un precedente a nivel social en relación con engaños al público en materia sanitaria por redes sociales” y añadieron que la ex chica realiy “se expone a nuevas sanciones. Si Roxana Muñoz hace nuevamente un ayuno por 21 días con publicidad, la Seremi volverá a imponer una sanción”.

Roxana se defendió

Informada de que efectivamente tendrá que pagar 400 UTM ( $20.885.200 millones de pesos), Roxana sacó la voz en una nota con Chilevisión Noticias.

Ahí, la modelo comunicó sobre la medida que “es horrible lo que están haciendo. Lo encuentro injusto. Porque les estoy mostrando mi experiencia. En ningún momento estoy vendiendo un producto. Sino que estoy contando mi experiencia con el ayuno”.

#CHVNoticias | Multa de Seremi de Salud a Roxana Muñoz: $20 millones por difundir dieta extrema.https://t.co/l7U3tqPMgE pic.twitter.com/Y3o3ETyD0Q — CHV Noticias (@CHVNoticias) August 20, 2021

Y agregó que “me coartaron, es como que no tengo libertad. No sé qué subir, no sé qué puedo mostrar, porque ellos lo ponen como que estoy engañando a la gente. Es algo como absurdo”.

Finalmente, Roxana Muñoz concluyó que la multa de la Seremi de Salud a su polémico ayuno es excesiva y que no tiene cómo pagarla. ¿Qué pasará al final con este caso?