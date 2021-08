Seremi de Salud ratificó multa contra Roxana Muñoz y su ayuno: tendrá que pagar más de $20 millones

Roxana Muñoz mostró en julio del año pasado el extremo ayuno que estaba haciendo para limpiar su cuerpo, lo que desató una ola de comentarios en sus redes sociales.

La modelo dejó de comer durante 21 días, donde sólo ingirió agua y se mostró demacrada en varias historias de su cuenta de Instagram.

La situación fue tan polémica que el Colegio de Nutricionistas Universitarios de Chile A.G. (Colnut) decidió denunciarla a las autoridades sanitarias.

Y este miércoles, la Seremi de Salud ratificó la acción legal, que la obligará a desembolsar 400 UTM, es decir, $20.885.200 millones de pesos.

“La denunciada efectivamente promovió su marca personal, logrando pasar de una audiencia aproximada de 4.000 personas, a una de 353.761, al 01 de agosto de 2020. Promoviendo un ‘ayuno’ denominado ‘water fasting’, que estaría ‘supervisado’ por un gurú que no es profesional de la salud”, indicó la Seremi en un documento, presentado en enero de este año.

Sin embargo, la maniquí se defendió en aquel entonces presentando antecedentes de que estaba “sana”, que finalmente la entidad rechazó.

“A raíz de esta situación, el pasado 6 de agosto se dictó una segunda sentencia que fue notificada este miércoles”, revelaron en el diario la Cuarta.

Y agregaron que “el fallo indica que la conducta de la denunciada es contraria a los principios la Política Nacional de Alimentación y Nutrición, pues el ayuno puede generar alteración del funcionamiento cognitivo; afectación de las hormonas del estrés; riesgo a la inmunidad; paro cardiorrespiratorio, entre otros”.

De esta forma, la ex chica reality no sólo deberá pagar la millonaria multa, sino que además no podrá compartir nunca más una publicación que tenga que ver con medicina y que tienda a engañar al público.

Colegio de nutricionistas habló del fallo contra Roxana Muñoz

En tanto, La Cuarta también se contactó con Diego Gallegos, abogado del Colegio de Nutricionistas Universitarios, quien declaró que “la sanción de la Seremi implica que estamos ante un hecho que no puede ser reiterado, porque de lo contrario se expone a nuevas sanciones. Si Roxana Muñoz hace nuevamente un ayuno por 21 días con publicidad, la Seremi volverá a imponer una sanción”.

Junto a esto, Cecilia Sepúlveda, presidenta del Colnut, relató que “valoramos la presente sentencia, puesto que marca un precedente a nivel social en relación con engaños al público en materia sanitaria por redes sociales”.

Mientras, Roxana Muñoz no se ha referido al tema, y su cuenta de Instagram sólo mantiene su última publicación del pasado 1 de mayo, cuando saludó a todos los trabajadores en su día.