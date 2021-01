Roxana Muñoz tras multa de Seremi de Salud: “Estas acusaciones no son verdad, jamás voy a querer dañar a la gente”

Roxana Muñoz se refirió a la multa de más 20 millones de pesos que la Seremi de Salud cursó en su contra por haber promovido un peligroso método de “desintoxicación” a través de su cuenta de Instagram.

“Yo no tenía conocimiento sobre esa multa hasta el día miércoles que me enteré por la prensa”, señaló Muñoz quien además explicó que el documento llegó a un departamento que ella ya no habita hace más de un año y que está puesto en venta.

Por su parte, la autoridad indicó que citó a Muñoz en ocasiones, hecho que la modelo desmintió y aseguró que se hará asesorar “para defenderme de estas acusaciones porque no son verdad, yo jamas voy a querer dañar a la gente”.

“Siento que se está cometiendo una falta de respeto, no de parte mía”, sostuvo Muñoz y apuntó específicamente a todos los que hablaron de su ayuno “sin tener conocimiento”. Para ello, ejemplificó en el ámbito medicinal a Yoshinori Ohsumi quien en 2016 ganó el premio Nobel de Medicina por su investigación respecto de la autofagia celular.

La modelo puntualizó en que esto no es algo nuevo y en la existencia de clínicas especializadas, también defendio a Loren Lockman quien la guía en sus ayunos y además protagonizó múltiples conversaciones mediante transmisiones en vivo de la red social, recalcando que ninguno de los dos inventó este método por lo que finalmente expresó: “Debería haber un poquito más de investigación por parte del periodismo chileno”.

Sin embargo, al respecto la seremi de Salud de la región Metropolitana, Paula Labra, declaró, tras haber cursado la multa, que “este ayuno no tiene ningún tipo de propiedad curativa, siendo además un tremendo daño a la salud de las personas porque sin alimentación no obtenemos los nutrientes necesarios para la energía básica para subsistir”.

Finalmente, Roxana Muñoz recibió recibió una prohibición establecida en el artículo 53º y 54º del Código Sanitario por el “engaño al público” y “perjudicar los intereses de la población”.