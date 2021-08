The Covers: Memes del estreno fueron liderados por Cata Palacios y Raquel Castillo

El primer capítulo de The Covers tuvo de todo: memes, comentarios y buenas y malas presentaciones de ocho de los 48 famosos que conforman el nuevo show de talentos de Mega.

El debut, eso sí, estuvo marcado por las críticas de los televidentes, que se rieron de algunos de los rostros que presentaron sus performances.

Así, una de las que más burlas se llevó fue la imitación de Cata Palacios como Marta Sánchez, que no convenció ni al jurado ni al público.

La ex Mekano no sólo no cantó bien el hit Desesperada, sino que además bailó de una extraña forma sobre el escenario, lo que de inmediato recordó al personaje de Raquel Castillo, ex participante de Factor X y Talento Chileno que aseguraba hacer entre “3 mil y 5 mil imitaciones”.

No es la cata palacios, es la Raquel Castillo! #TheCoversMega pic.twitter.com/jCtqZYWfGe — Pachi (@lokillapachy) August 7, 2021

Sobreactuaron hoy

CATA PALACIOS#TheCoversMega pic.twitter.com/tMgoHtEcWs — Maldita Cretina en Cuarentena (@jeimitakiara) August 7, 2021

La Cata Palacios parecía más Luciana Salazar que Marta Sánchez #TheCoversMega pic.twitter.com/05Vxj8W4Kl — DedosCriticos (@HammelHaddad) August 7, 2021

La Cata Palacios, canta mejor como Marta Sánchez que como Cata Palacios xd Pero aún así 🙅🏻‍♀️🙅🏻‍♀️🙅🏻‍♀️ #TheCoversMega pic.twitter.com/4m4lWgNbHd — Dani Muñoz M (@MDanimunoz) August 7, 2021

Junto a Cata, otro de los participantes de The Covers que generó varios memes en redes fue Willy Sabor, quien personificó a Barry White y a Tom Jones, sin lograr avanzar a la siguiente etapa.

El comediante, eso sí, sacó risas ya que en su primera presentación se le vio con la cara maquillada de un tono más oscuro para emular a White, donde se les olvidó aplicar el mismo tono en sus manos, y también por su nulo inglés al interpretar a Jones.

#thecoversmega todo bien .. menos las manos..

Maquilla las manos po..🤣😅😂👍‼️ pic.twitter.com/rqCQdgW3P3 — Pablo Arancibia Rojas (@parancibiarojas) August 7, 2021

Willy Sabor haciendo “blackface” en @Mega. Todo tranquilo, todo normal en Chile 🇨🇱 pic.twitter.com/4j0oqJw6iv — Martín J. Calderón (@tinchocalderon) August 7, 2021

*Lucho Jara Viendo Como Willy Sabor Chamullaba El Ingles#TheCoversMega pic.twitter.com/RdFQy4LQVM — PATOCARLOSBUSTOS🖐 (@MABRI76) August 7, 2021

Así, los televidentes festinaron también con el resto de los concursantes de la primera noche: Alejandra Valle, César Campos, Blanquita Nieves, Gustavo Becerra, Jordan y Amaya Forch, quien se coronó como la mejor de la noche.

De esta forma, el debut de The Covers lideró no sólo en redes sociales con los populares memes, sino también en la pantalla chica, donde marcó 16.3 puntos de rating entre las 22:20 y las 00:23 hrs, según cifras entregadas por Mega.