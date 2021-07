Príncipe Guillermo habría tomado una radical determinación en relación a su hijo George tras asistir a la Eurocopa

El próximo jueves el hijo de príncipe Guillermo y Catalina de Cambridge, príncipe George, cumplirá ocho años. Sin embargo, sus padres no estarían muy de acuerdo con compartir en redes sociales una foto del menor para celebrarlo.

Esto luego que el niño y sus papás recibieran duras críticas hace poco más de una semana luego que la familia asistiera a la final de la Eurocopa. Luego que se compartieran fotos de George en redes sociales y medios de comunicación, se generaron ácidos comentarios por su formal apariencia.

Según recoge la revista Vanity Fair, el príncipe Guillermo y la duquesa de Cambridge estarían considerando no publicar la foto por las molestias que le provocaron estas críticas.

“Hay rumores de que es posible que no veamos la fotografía cuando el príncipe George cumpla ocho años, porque les ha molestado mucho la mala educación de algunas personas que se burlaron de un niño de siete años”, dijo una fuente al medio Daily Mail.

En tanto, los comentarios apuntaron al traje formal del niño de siete años, además de su cabello engominado e impecables zapatos.

Junto a esto, se revivió una antigua polémica de 2016, cuando el príncipe Guillermo y su esposa publicaron una foto de George en su cumpleaños número 3. En la imagen se ve al menor dándole helado a su perro, Lupo, lo que enojó a la audiencia por la irresponsabilidad de alimentar a un perro con dulces.

En esos años, sus padres decidieron alejarlo de las fotografías por un tiempo, motivo por el que se prevé que tomen las misma acciones tras las críticas por la foto en el partido de fútbol.

