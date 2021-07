“Ni uso poleras manga corta”: Vale Roth compartió el cambio radical que quiere hacer en su cuerpo

A través de sus redes sociales, la exchica reality Vale Roth sorprendió a sus seguidores tras revelar una decisión que tomó en pos de dejar atrás episodios de su vida.

La bailarina informó en su cuenta de Instagram que tiene dentro de sus planes borrar un tatuaje que se hizo cuando era adolescente y que cubre gran parte de su brazo.

“Les puedo contar un secreto? porque obvio que no saldrá de acá… bueno mmm me quiero borrar toda esa manga que me tatué en el brazo. Siento que no me representa absolutamente nada me lo hice en una etapa que no quiero ni acordarme entonces bueno en esa estoy”, compartió junto a una imagen en la que se puede apreciar su tatuaje.

“Me lo quiero borrar. Ahora ni uso poleras manga corta, siempre me tapo el tatuaje y ni bikini uso!! Espero que les sirva a muchas personas, antes de tatuarse piénsenlo 17380829020181 de veces porfavooooooor”, agregó Vale Roth, recibiendo mensajes de aliento por parte de sus seguidores.

Revisa la publicación a continuación: