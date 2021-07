¿Habrá beso de reencuentro? Las teorías de los seguidores de “Rubirena” se toman las redes

Una vez más, los fanáticos de “Rubirena” se tomaron las redes sociales para comentar uno de los hitos de Edificio Corona más esperados de la semana: la recuperación de Rubí (Vivianne Dietz) tras sufrir un accidente automovilístico, mientras estaba de paseo junto a su polola Macarena (Hitzka Nudelman).

La pareja sigue siendo la más querida de la teleserie vespertina de Mega y durante estos días los seguidores ansiaban que Rubí despertara del coma, lo que finalmente sucedió durante el capítulo de este miércoles.

Incluso hubo una videollamada en la que si bien la joven no expresó palabras, sí soltó una sonrisa al ver a Maca en la imagen, en la que también apareció su mamá Ágata (Paola Volpato) y su hermana Esmeralda (Magdalena Müller).

En tanto, en el adelanto del próximo capítulo, se puede ver cómo Rubí regresa a casa, ya recuperada del accidente. En la escena aparece Maca, quien se acerca para saludarla.

Sin embargo, sólo se muestra cómo Rubí voltea a mirarla y se produce el corte, por lo que los fans lanzaron diversas teorías sobre si habrá un beso de reencuentro o si la joven no reconocerá a su polola.

Lo cierto es que la mayoría de los seguidores de la pareja, utilizando el concepto “Rubirena is back”, siguen cifrando esperanzas en que ambas continuarán con su historia de amor, pese al rechazo de Sergio (Francisco Melo), el papá de Maca.

Además, una publicación de Hitzka Nudelman en TikTok, en la que aparece junto a Vivianne Dietz con la ropa de dicha escena, sembró tantas dudas como certezas.

