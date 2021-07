Coté López respondió a Mariana Di Girolamo por personaje inspirado en ella: “No es como que sacara lo bueno de mí”

Fue hace casi un año cuando la actriz Mariana Di Girolamo contó que la inspiración tras uno de sus personajes estuvo centrada en Coté López.

Se trata de la película La Verónica, una película en la que Mariana Di Girolamo encarna a una mujer popular en redes sociales y que está casada con un futbolista, al igual que López, quien contrajo matrimonio con Luis Jiménez en 2006.

Estos dichos resurgen luego que la actriz de 30 años ganara el premio a Mejor Actriz en el Festival para Mujeres de Aswan (Egipto) hace unos días. Ante este logro, María José López fue consultada por sus seguidores en redes sociales para conocer sus impresiones.

“Durante estos días me han compartido no sé cuántas personas esto de la inspiración en mí para el personaje de Mariana”, comenzó diciendo, según recogen medios locales. “Me preguntan si estoy orgullosa y todo pero, al parecer, no es un personaje bueno”, añadió la modelo.