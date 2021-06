La profunda reflexión de Denise Rosenthal a un mes del lanzamiento se su álbum: “La música me da esperanza”

Fue hace casi un mes cuando Denise Rosenthal lanzó su último álbum, Todas seremos reinas. Un disco que ha tenido una grata recepción entre sus seguidores y en el que depositó un gran trabajo personal.

Es ante esto que la artista de 30 años compartió una robusta reflexión este fin de semana en Instagram, compartiendo sus impresiones sobre su carrera.

“La música sana. La música me da refugio, me da esperanza. He encontrado la forma de fluir, pese a mis autoexigencias e inconformismos. Permitiéndome ser libre de juicios, creando y disfrutando lo que se gesta con amor en mi espíritu”, comenzó el texto publicando en la red que suma más de 3,5 millones de seguidores.

“Mis angelitos me guían, mis sombras, mis dualidades. Me acompañan. Y luego de toda tormenta y complejidad en mi vida, componer me permite generar un lenguaje y comunicarme de la manera más honesta posible, no solo con el mundo, si no, conmigo misma”, añadió en la imagen que aparece sentada entre ángeles.

Luego, Rosenthal agradeció directamente a quienes han apoyado su nuevo proyecto: “Gracias a todos quienes han escuchado mi álbum, quienes me han acompañado en mis procesos, quienes han confiado en mí, quienes han cobijado mis triunfos y mis fracasos, en mis vaivenes y en mis determinaciones. Gracias de verdad, por permitirme seguir soñando”.

“Habitemos este mundo terrenal, como mejor podamos, dando en cada oportunidad lo mejor de sí. Les quiero mucho, mucho. Muchísimo”, concluyó Denise Rosenthal.

Hay que recordar que este es el tercer álbum de la carrera musical de Denise Rosenthal, siendo los dos anteriores Cambio de piel, de 2017, y su disco debut, Fiesta (2013).