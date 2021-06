Monserrat Álvarez reveló que Raquel Argandoña no la invitó a la celebración de sus 60 años

Este jueves, durante la emisión del matinal Contigo en la Mañana, la periodista Monserrat Álvarez habló de la bullada fiesta de cumpleaños que celebró Raquel Argandoña para sus 60 años. La fiesta se realizó en 2018 en el Espacio Gastronómico del Barrio Italia y las invitaciones fueron exclusivas.

En ese entonces, Álvarez formaba parte del equipo de prensa de Canal 13 y siempre aparecía en Bienvenidos para comentar noticias. Sin embargo, sus compañeros asistieron, menos ella.

“La Raquel Argandoña no me invitó a su cumpleaños“, comentó la conductora del programa de CHV. “¿Invitó a todos menos a ti?”, le preguntó Julio César Rodríguez, su compañero.

Sobre la situación, la periodista señaló que “no era mi estilo de carrete, pero igual (debió invitarme) por cortesía. Igual porque se hablaba mucho del cumpleaños en el matinal. Era tema, sino me da lo mismo”.

También contó que le regaló un colgante de plata a la “Quintrala”. “Yo se lo entregué el día de su cumpleaños. Me nació.La verdad no sé si me habría sentido muy cómoda en la fiesta“, expresó.

Luego, Rodríguez le dijo “¿y tú en un rinconcito sola?”, a lo que Álvarez respondió “sí, como la niñita del colegio a la que no invitan al cumpleaños“.

Finalmente, Monserrat Álvarez puntualizó que actualmente tiene una relación de afecto con Argandoña y que “son temas del momento (…) Quizás ella tenía su límite de invitados y yo no quedaba”.