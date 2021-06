El regalo musical que le hizo Coté López a Luis Jiménez por su cumpleaños

La psicóloga y modelo nacional Coté López le hizo un emotivo regalo a su marido, el futbolista Luis Jiménez, quien este 17 de junio cumplió 37 años.

Mediante una publicación en su cuenta de Instagram Coté López publicó un video en donde se muestran momentos de la relación entre ella y su marido, Luis Jiménez, lo que ya de por sí es algo bastante tierno. Sin embargo, no era un simple material audiovisual, pues venía con un detalle bastante particular: una canción compuesta y producida íntegramente por ella.

“Después de pasar vergüenza regalándole una almohada y que haya entendido que no era un buen regalo (él quería algo con más sentimientos y más dedicación), he aquí mi regalo”, explicó Coté López en el texto que acompaña a la publicación. Además, reveló cómo fue que hizo para que Luis Jiménez no se diera cuenta de su trabajo y así mantener la gran sorpresa.

“El video fue una trampa. Le dije que nos tomáramos fotos mientras Mati hacía como que nos tomaba fotos. Hubo siempre alguien grabando. Gracias por ser mis cómplices y a Pablo que me hizo la música”, aseguró Coté López acerca de los detalles del regalo que le hizo a su marido Luis Jiménez.

Por otra parte, la modelo mencionó que, pese a ser un trozo de la intimidad entre ella y Luis Jiménez, el video presenta emociones que quizás más personas podrían compartir.

“Les dejo el videíto, quizás será para ustedes porque la verdad era para él. Es nuestra historia. Igual me hice una versión más corta de la canción por si alguien quiere escucharla en Spotify: se llama ‘Compañero de viaje’“, explicó Coté López respecto al emotivo obsequio que le hizo a su pareja, para después agregar: “que no se diga que no me empeñé en el regalo.

Mira a continuación el regalo que le hizo Coté López a Luis Jiménez:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 💛🧡💚💙💜✨Coté López✨CLo💜💛💚💙🧡 (@cotelopezm)