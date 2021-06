“No pude contenerme”: Fernando Godoy sufrió accidente en scooter y terminó en el quirófano

Fernando Godoy pasó la “peor noche de mi vida”. Todo comenzó mientras veía el partido de Chile y Argentina el pasado 3 de junio, por las Clasificatorias Sudamericanas. De pronto, vino el gol de Alexis Sánchez que el actor celebró con euforia.

El conductor de Mi Barrio contó a Las Últimas Noticias los detalles del accidente doméstico que sufrió, en el que tomó su scooter eléctrico -el que utiliza sólo su esposa- e hizo una pirueta peligrosa.

“Aceleré, le puse máxima potencia, pero se me bloqueó el manubrio y me fui para adelante”, indicó. “Me emocioné, no pude contenerme“, agregó Godoy.

La pirueta pudo haber sido la mejor en términos de ejecución, pero la caída fue todo lo contrario. “El salto salió bueno, pero terminé aterrizando con todo en el hombro. En síntesis, me saque la mugre. Tengo un cablecito medio pelado. A mí de repente me dan ganas de hacer este tipo de cosas, acciones que a veces se pasan un poco a lo Jackass“, comentó.

¿Cuál fue el resultado del accidente? “Mi hombro estaba como bailando, fuera de su lugar de siempre y mi brazo estaba colgando. Ahí se terminó mi partido y empecé a sentir puro dolor”, explicó Fernando Godoy, quien fue trasladado a la Clínica Las Condes.

“Determinaron que tenía una disyunción acromioclavicular, que en palabras simples es cuando ceden los ligamentos de esa zona (…) Era dolor constante, como si tuviera un clavo enterrado. Y me dolía de todas formas: Sentado, acostado, parado. Era un ardor muy fuerte”, relató el actor de Mega.

Finalmente lo operaron y ahora tiene dos placas de titanio en la zona afectada. “Tengo que andar con cabestrillo por cinco semanas. Estar inmovilizado. Después de eso hay que estar uno o dos meses en tratamiento kinesiológico”, sostuvo Godoy.

De todos modos, el actor podrá continuar con sus labores en Mi Barrio. “El doctor me dio reposo relativo. O sea puedo moverme, caminar un poco, pero lo importante es tener el brazo inmovilizado. Nada más que eso”, completó.