Puso el “parche antes de la herida”: Pampita se disculpó con actriz trans por equivocación con su nombre

Un error involuntario protagonizó María Carolina ‘Pampita’ Ardohain en pantalla mientras se desempeñaba como jurado en el programa argentino ShowMatch: La Academia.

La modelo de 43 años se equivocó al nombrar a la ganadora del último duelo, la participante transgénero Mariana Genesio Peña (40) y la llamó “Mariano”, lo que corrigió muy rápido en pantalla tras el error.

No obstante, esta corrección no fue suficiente para Pampita, quien decidió aclarar su equivocación excusándose por su dislexia. “Tuve un acto horrible, fallido de mi cerebro, porque soy disléxica y le dije Mariano, lo corregí muy rápido porque obviamente me di cuenta que lo estaba diciendo mal”, dijo en vivo.

Pampita: “Obviamente es Mariana”

Así, Pampita se disculpó agregando que “obviamente es Mariana, la respeto, la admiro, me encanta, la quiero, pero no quiero que quede la duda con eso“.

Todo lo anterior, poniéndose “el parche antes de la herida” por las posibles críticas que su equivocación podría haberle costado en redes sociales.

“La gente que me conoce sabe que tengo problema con el tema de los nombres… graves, pero no hay nada detrás de eso. Por favor”, continuó claramente preocupada mientras Mariana sonreía escuchando sus palabras.

Tras la disculpa al aire, Pampita no retomó su equivocación en redes sociales donde, finalmente, no fue criticada por su error involuntario.

Hay que señalar que Showmatch es un programa argentino que es emitido desde 2005 y, La Academia, es un reality show que forma parte del espacio. Además de Pampita, la cantautora Jimena Barón, el bailarín Hernán Piquín y el periodista de espectáculos Ángel de Brito, forman parte del jurado del espacio.