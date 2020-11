Gonzalo Ramírez se despidió del departamento de prensa de TVN: “Fue mi sueño de provinciano estar ahí”

“Después de casi 12 años dejo a mi querido departamento de prensa. Fue mi sueño de provinciano llegar ahí“. Con estas palabras, el periodista Gonzalo Ramírez se despidió durante esta jornada de sus colegas del canal 24 Horas de TVN.

El jueves, la señal estatal había anunciado modificaciones en el Buenos Días a Todos. Tanto Ramírez como la también periodista Carolina Escobar se quedarán en la conducción del programa. En tanto, Ignacio Gutiérrez dejó el espacio para dedicarse a otros proyectos de la estación.

A través de su cuenta de Instagram, Ramírez expresó su gratitud hacia el área de prensa. “Coincidí con hitos y coberturas poderosas, la magia de la mina San José, diferentes desastres naturales, tantas cosas que me regalaron el mejor magíster que pude soñar“, escribió.

Agregó que “hoy me cambio a un piso más arriba. Con el sueño de trabajar duro para el gran equipo del programa que me dio la primera oportunidad, el Buenos Días a Todos. Espero logremos permitir, con cariño y esfuerzo, abrir cada mañana una nueva puerta, una nueva casa y ofrecer una buena compañía poniéndole todo lo que aprendí en la información y el corazón chascarriento que nadie me saca”.