Víctor “Zafrada” Díaz y su incursión en la TV: “No sé si sea tímido, pero sí soy más reservado”

Hace unos días se confirmó la participación de Víctor Díaz, más conocido como el “Zafrada“, en el programa El Discípulo del Chef de Chilevisión. Aquel niño que se hizo conocido hace más de una década, tras el terremoto del 27 de febrero de 2010, ahora es un joven de 19 años dedicado al campo y a sus estudios.

En conversación con Las Últimas Noticias, Díaz habló sobre sus motivaciones para aceptar participar en el concurso culinario. “Lo que me motivó a participar fue tener una nueva experiencia. Nunca había participado en un programa de TV tipo reality. Eso más que nada, aparte que en la cocina igual me manejo un poco”, señaló.

En esa línea, aseguró que le gusta cocinar, especialmente hacer asados. “Igual tengo cercanos que me ayudan, también veo hartos videos en YouTube. Si tuviera que decir el plato que más me gusta son las papas fritas que hace una tía. Tienen un secreto especial, las papas que hace son de otro planeta”, afirmó “Zafrada”.

En la patas de los caballos

Víctor Díaz estudia ingeniería agrícola en Inacap y tiene clases telemáticas debido a la pandemia del covid-19. “A mí me gusta el campo desde chico, siempre he estado metido ahí, en las patas de los caballos, eso es lo que me gusta”, dijo “Zafrada”.

Respecto de la época en que se hizo famoso, contó que “fue un proceso difícil en ese momento. Yo era un niño en ese tiempo, tenía ocho años, iba recién a cumplir nueve. Y fue igual fuerte tener toda esa atención tan chico“.

Y confesó: “No lo tomé tan a gusto, fue hostigoso para un niño tan chico. Hoy en día estoy más grande, lo tomo de otra manera, lo veo como un futuro provechoso”.

Sobre su personalidad, hoy a los 19 años, Díaz manifestó que “yo creo que al principio no sé si sea tan tímido, pero sí soy más reservado, me gusta observar mucho y darme cuenta de las personas que me rodean, del tipo de personas que son”.