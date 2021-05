Benjamín Vicuña descartó contagio de covid-19: “Me tomo los protocolos muy en serio”

Durante esta jornada, surgieron rumores en Argentina sobre un posible contagio de covid-19 de Benjamín Vicuña, quien por estos días graba la serie El primero de nosotros, del canal trasandino Telefé.

El asunto surgió en la emisora Mucha Radio, cuando la periodista Paula Galloni aseguró que el actor chileno llegó a trabajar “con síntomas compatibles con los del covid-19” y que “no lo dejaron ingresar”.

Galloni citó como fuente a un trabajador de la estación de televisión, quien afirmó que esta situación generó molestias al interior de Telefé y que incluso hubo hasta una “asamblea”.

Diversos medios argentinos consignaron el supuesto incidente y se hizo viral en las redes sociales, especialmente en Twitter. El nombre de Vicuña fue uno de los trending topics del día y se publicaron decenas de críticas en contra del actor.

“Con las dos vacunas”

Más tarde, a través de su cuenta de Instagram, Benjamín Vicuña descartó dichas versiones en su contra. “La salud es un tema demasiado sensible para jugar y especular. No tengo covid. Estoy bien, tengo mis dos vacunas puestas en Chile, no tengo síntomas, me hisopo (examen PCR) cada 72 horas hace ya más de ocho meses debido a mis compromisos laborales”, contestó.

En esa línea, Vicuña remarcó que “me tomo mi trabajo y los protocolos muy en serio. Es irresponsable informar a la rápida, sobre todo entendiendo el duro momento que estamos pasando. Sin duda la salud es lo primero y por lo mismo estamos todos cuidándonos. Sin embargo, este tipo de noticias afectan a una industria y a una sociedad golpeadas”, concluyó.

No es la primera polémica reciente que surge en la televisión argentina. Hace unos días se supo que tres productores y seis bailarinas del programa ShowMatch dieron positivo por covid-19.

“No se dieron de forma simultánea como producto de una negligencia, sino que han ido apareciendo alternadamente en las últimas semanas, incluso desde antes de que ShowMatch saliera al aire“, aseguró Marcelo Tinelli, conductor y cabeza del programa trasandino.