Adiós, cabello rubio: María Jimena Pereyra realizó drástico cambio de look

Desde que llegó a Chile, María Jimena Pereyra lució una corta melena rubia que varió de largo por los años.

No obstante, estos días la argentina radica en nuestro país decidió realizar un drástico cambio de look y dejó atrás los tonos platinado.

En efecto, la cantante de 44 años se tinturó de castaño para promocionar su nuevo trabajo musical. “Cambio de look… Cambio de mirada… Borrón y cuenta nueva… ¡Me encanta!”, escribió en su cuenta de Instagram a sus más de 84 mil seguidores.

En la misma línea, y mostrando su nuevo aspecto, realizó una reflexión sobre su carrera artística. “Cada vez que me dan ganas de bajar los brazos, me siento al piano y canto, es ahí donde me doy cuenta cuanto amo hacerlo, mil veces he querido abandonar y llorado por el sólo hecho de haberlo pensado. Pero esto es lo que soy: cantante. ¡Y que afortunada de serlo!”, expresó.

En tanto, ambas imágenes se llenaron de elogios y apoyo de los miles de seguidores de la cantante.