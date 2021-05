“¿A qué le tenemos miedo?”: Amaya Forch criticó el excesivo uso de filtros en las redes sociales

Una extensa reflexión es la que compartió la actriz Amaya Forch en su cuenta de Instagram estas últimas horas.

La actriz de 49 años publicó una fotografía de ella sin filtros y otra editada para criticar el uso de la edición en redes sociales.

“¿Qué nos está pasando que necesitamos tantos filtros para sentirnos bien y mostrarnos como queremos que nos vean? Me topo con muchas fotos y stories retocadas en Instagram”, comenzó su relato Amaya. “¿A qué le tenemos miedo?”, añadió.

“Yo amanecí hoy así, con cara de tuto per se. Decidí no maquillarme porque lo hice ayer para la tele y me toca mañana de nuevo. Quise darle un descanso a mi piel y sobretodo a mis ojos. Y claro, he andado todo el día con la ‘media cara de poto‘”, escribió y agregó: “Bueno, así soy. Na‘ que hacer”.

“Podemos usar un filtro para vernos mejor pero no tiene gracia. Lo que sí la tiene y nos hace más lindas que el sol, es el aceptarnos, querernos y ser felices con nuestras caras de poto. Incluso dejar de llamarle así”, añadió la también cantante.

“Este mundo virtual nos ofrece en un click la solución a nuestras inseguridades. ¿Para qué? ¿Por cuánto rato? ¿A cambio de qué? ¿A quién le queremos ‘vender la pomá’? Yo al menos hace rato que me aburrí de hacerlo y dejé de usar filtros. Ahora me falta avanzar hacia sacarme sólo un par de selfies para elegir la mejor en vez de chorrocientas”, contó sobre su experiencia en redes sociales.

La imagen de Amaya, compartida a sus más de 267 mil seguidores en dicha red social, sacó aplausos entre sus followers, quienes compartieron su reflexión.