Chile, ¿país de dinosaurios?: Revisa los mejores memes que dejó la segunda jornada de elecciones

Este domingo terminan las históricas elecciones de constituyentes, concejales, gobernadores regionales y alcaldes, la cual tuvo la particularidad de realizarse en dos días, algo inédito en la historia democrática de nuestro país.

Como de costumbre, los usuarios de redes sociales aprovecharon de realizar publicaciones graciosas para hacer la espera un poco más amena.

Lo que más se destaca en estas publicaciones son los votantes que asistieron a sus locales de sufragio vestidos con trajes de dinosaurios, algo que sin duda da qué hablar.

Por otra parte, también hay un par de referencias a la cultura pop nacional e internacional, como un mensaje del mismísimo Guru Guru, aquel entrañable amigo inseparable del Profesor Rossa.

Puedes ver los memes a continuación:

la huincha amarilla y stickers, de alta tecnología en palabras del intendente RM. ¿Qué haríamos sin la huincha? pic.twitter.com/gvdHkMtlB7 — Ivonne Coñuecar 🏳️‍🌈 (@iconuecar) May 16, 2021

Category is: urna eleganza extravaganza pic.twitter.com/dg9bZAIAcR — Merelo lo aprueba todo ⚡⚡⚡ (@donmerelo) May 15, 2021

Perdón lo superficial. Pero mira esas pompas pic.twitter.com/V705gIuLgx — Televisivamente #Vacúnate (@Televisivamente) May 16, 2021

Mega y Chilevisión se pelean al dinosaurio. Periodismico pic.twitter.com/19v2Fg2lQV — Televisivamente #Vacúnate (@Televisivamente) May 16, 2021

anga a vokag conjekumague!!! — Guru Guru (@GagaroGuruGuru) May 16, 2021

Harry Potter y el cáliz de fuego (2015) https://t.co/up4Rmda6Ei — Matías 🦔 (@Mat_Finch) May 16, 2021

Con tanto dinosaurio, Chile vive una jornada de votación (pre) histórica pic.twitter.com/yl1L60OB5e — Televisivamente #Vacúnate (@Televisivamente) May 16, 2021

yo, en plena fila, esperando mi turno para votar por el Frente Amplio, después que dije que JAMÁS votaría por ellos. pic.twitter.com/STSICALvGw — Kalashnikova 47 (@ansiedvd) May 16, 2021

Cada voto por la izquierda es un ataque del toro Hércules al Mateo. Vayan a votar. pic.twitter.com/6nNF9cfYRX — ᘛ⁐̤ᕐᐷ (@fangirlcntitulo) May 16, 2021