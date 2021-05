“Nunca había hecho algo así”: sobrina de Coté López participó como rostro de la línea de cosméticos de su tía

A sus 25 años, Constanza López confesó nunca haber modelado. Sin embargo, la aparición estelar en el lanzamiento de Clo By Coté, la nueva línea de cosméticos de María José López, ha tenido una gran y positiva respuesta en redes sociales.

La influencer inició su campaña en Instagram e incluyó a su sobrina Cony —así le dicen en su familia— como modelo de los productos. Incluso en algunas imágenes aparecen juntas. “No sabía qué caras poner“, confesó la joven estudiante de ingeniería comercial en conversación con LUN.

Pese a la coincidencia con su tía en cuanto a apellidos, en realidad Cony es la hija de la hermana de Luis “Mago” Jimenez. “Es super entretenido ser sobrina de la Jose, ella es entretenida y somos unidos como familia. Es como una relación de amigas pero cuando tiene que ser tía es tía” expresó la joven.

Se trató de la primera vez que posaba ante las cámaras y reconoció que “estaba super nerviosa en la sesión de fotos que hicimos con los labiales, nunca había hecho algo así“.

También relató cómo se presentó la propuesta de participar en la campaña: “Un día estaba en la casa y me llega un WhatsApp de mi tía. ‘¿Quieres ser mi modelo?‘ Me dio risa y dije ‘ya, no soy modelo pero con la guía de la Jose puedo hacerlo'”.

La joven reconoció haberse “envalentonado” y expresó que “nunca había hecho tan de primer plano , era mi primera vez modelando y no sabia que caras poner, después mi tía me relajó y y lo pasamos muy bien. Fue muy entretenido estar ahí, cambiarse ropa, maquillaje, ver el resultado también. Las fotos quedaron muy lindas”.

Cony ve la campaña de su tía desde España, ya que debido a la suspensión de clases presenciales por la pandemia, decidió ir a pasar una temporada junto a su novio, el futbolista Francisco Arriagada, quien vive en Fuente de Cantos, un pequeño pueblo cerca de Sevilla.

“He descubierto a la gente que vive aquí y ya nos conocemos todos. Cuando hay partidos vamos con todo el pueblo a verlo“, contó la sobrina de la nueva emprendedora.