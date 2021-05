El sentido relato de Ingrid Aceitón a meses de su pérdida: “Me derrumbo todos los días y no entiendo por qué estoy aquí”

Fue a inicios de este año cuando Ingrid Aceitón contó en sus redes sociales que había sufrido un aborto a los siete meses de gestación. La situación golpeó duramente a la joven que, hasta la fecha, comparte su sentir con sus seguidores quienes le envían mensajes de apoyo en estos complejos meses.

Este domingo, Aceitón publicó una imagen de cuando estaba embarazada junto a duro relato que provocó miles de reacciones.

“Te extraño, te amo y me duele como el primer día de perderte. Pienso en como se puede vivir así, con este dolor, que debo seguir adelante pero sé que todo lo hago por ti. Me duele mi alma, mi cuerpo, mi corazón todo me duele sin ti. Mi mente no para ningún segundo, imaginándome una infinidad de situaciones contigo”, comenzó el íntimo relato.

“¿Mi vida eras tú y ahora qué? Todos dicen ‘debes seguir’, ¿pero cómo? Si no estás a mi lado. No te tendré jamás para escuchar de tú boca un ‘mamá’. No puedo disfrutar nada contigo. Me derrumbo todos los días y no entiendo por qué estoy aquí”, continuó Ingrid.

“Sólo pienso en ti para poder hacer algo de mi vida. Quería dedicarme a ti y no puedo, no tengo solución. Perdóname por llorarte tanto pero te extraño, mi vida sin ti no es vida”, expresó.



“Jamás olvidaré tus manitas y piecitos helados al acariciarte por única vez . Y espero que de donde estés solo sepas que la mamá sufre porque te extraña y fuiste mi hermosa ilusión”, escribió en el triste relato a sus más de 880 mil seguidores de Instagram.

Las seguidoras de Aceitón no tardaron en brindarle apoyo y enviarle mensajes de ánimo, comprensión y cariño, espacio en el que también algunas mujeres relataron su experiencia con la misma situación.

Por su parte, su pareja, Ignacio Jelvez, le dedicó unas palabras en el “Día de la Mamá”. “Te amo demasiado, eres mi familia, eres parte de mi, de a poquito vamos construyendo lo que queremos y anhelamos, y Diosito hermoso permita que sigamos cumpliendo días de la madre y del padre juntos”, escribió.