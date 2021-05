“Nuestra familia perdió a un verdadero amigo y leal compañero”: Así se despidió Barack Obama de su perro “Bo”

Un triste mensaje publicó el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, durante la tarde de este sábado para despedirse de su “verdadero amigo y leal compañero”, “Bo“, el perrito de la familia que los acompañó por más de 10 años y que falleció en las últimas horas.

A través de un “hilo” en su cuenta en la red social Twitter, Obama lamentó la partida del perro que según sus propias palabras era “feliz de vernos en nuestros días buenos, días malos, y todos los días entremedio“.

En otro de los mensajes, el exmandatario aseguró que “Bo”, fue “exactamente lo que necesitábamos y más de lo que esperábamos. Lo vamos a extrañar mucho“.

La familia Obama compró a “Bo” poco tiempo después de llegar a la Casa Blanca, y fue fotografiado en varias oportunidades jugando con Malia y Sasha, o acompañando a la pareja presidencial Michelle y Barack Obama.

Today our family lost a true friend and loyal companion. For more than a decade, Bo was a constant, gentle presence in our lives—happy to see us on our good days, our bad days, and everyday in between. pic.twitter.com/qKMNojiu9V

— Barack Obama (@BarackObama) May 8, 2021