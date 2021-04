De punta en blanco: así fue el paso de “El Agente Topo” por la alfombra roja de los Premios Oscar

Esta noche se realizarán los Premios Oscar y El Agente Topo está nominada en la categoría Mejor Documental, lo que podría significar la tercera estatuilla dorada para una producción chilena.

Pasadas las 19:30 horas de Chile, el protagonista del filme, Sergio Chamy, junto con la directora Maite Alberdi y la productora Marcela Santibáñez, transitaron por la alfombra roja del evento de la Academia de Hollywood.

“Don Sergio” visitó un smoking con corbata de humita, mientras que Alberdi optó por un vestido vaporoso blanco y negro. En tanto, Santibáñez lució un vestido blanco con cola y mangas.

Revisa el video aquí:

Star of the documentary #MoleAgent, Sergio Chamy, flew all the way from Chile with the director Maite Alberdi for their #Oscars night https://t.co/QrBqZ8y6n1 pic.twitter.com/4hFS082khB

— Variety (@Variety) April 25, 2021