“¡Ándate por favor!”: Ariel Levy descargó su rabia contra Dudamel tras la derrota de la “U” en el Superclásico

Entre los famosos que son hinchas de la Universidad de Chile figura el actor Ariel Levy, quien realizó algunos comentarios en su cuenta de Instagram sobre el Superclásico frente a Colo-Colo.

En la previa del partido, vestido con su camiseta azul, el también luchador profesional escribió la expresión “ah, shit, here we go again“, que pertenece al popular videojuego GTA.

Sin embargo, tras la derrota del cuadro laico frente al Cacique, Levy lanzó sus dardos contra el técnico Rafael Dudamel. “¡Ándate por favor!“, escribió en sus stories de la red social.

El rendimiento del venezolano al mando de los azules ha sido muy bajo, ya que de los 21 partidos que han disputado los bajo sus órdenes solo han conseguido 6 triunfos.