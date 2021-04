Antonella Ríos muestra su recuperación tras someterse a la operación de un ojo

A mediados de esta semana, Antonella Ríos se sometió a una operación para mejorar su visión en uno de sus ojos.

En detalle, la actriz de 46 años se operó con la técnica PRK, o sea, queratectomía fotorrefractiva, técnica utilizada para corregir defectos tales como Miopía, Hipermetropía y Astigmatismo, la que emplea el uso de un láser, según detalló la clínica oftalmológica Pasteur en su sitio.

“Yo me la hice para reparar mi astigmatismo y miopía sólo en el ojo derecho”, detalló la intérprete nacional. “Para mí era impensado operarme pues siempre debí usar lentes y mi manera de moverme o mi estilo me impedía usarlos correctamente. Estoy ansiosa por poder ver de verdad bien porque no recuerdo cuándo fue la última vez que vi nítido en HD”, contó Antonella.

Según relató, fue el jueves cuando fue operada de la vista y estos dos últimos días ha compartido el progreso de su recuperación en Instagram. Desde entonces, Ríos ha explicado que su ojo ha lagrimeado durante estos días y ha sentido “un poco de hipersensibilidad con la luz”, además de la hinchazón.

En tanto, Antonella Ríos contó que está elaborando un video de cada uno de los pasos que ha debido seguir tras la intervención médica que, según contó, sólo duró cinco minutos.

Hay que señalar que, antes de someterse a este tipo de intervenciones, el paciente debe ser evaluado por un oftalmólogo que lo derive a dicha operación.