“Me muero por contarles algo”: Luis Jara juega al misterio con afiche al estilo “Luis Miguel, la serie”

Luis Jara no deja de sorprender en las redes sociales. El cantante compartió un video en su cuenta de Instagram en la que afirmó que “me muero por contarles algo“.

“Tengo que hacerles una confesión. Estoy desesperado con contarles algo. Relacionado conmigo, con mi carrera, pero no estoy autorizado para contar nada hasta el 22 de abril”, sostuvo el también animador en el registro.

Agregó que “es algo que me tiene completamente desesperado. Es una especie de bomba noticiosa. No es nada malo. Es algo bueno, pero no lo puedo contar. ¿Ustedes se pueden esperar? Si le achuntan, me rajo con un regalo”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Luis Jara (@luisjaraoficial)

Pero eso no fue todo, ya que Jara compartió un curioso afiche muy al estilo de Luis Miguel, la serie. “¿Puede una estrella brillar más que el sol? Esto recién comienza”, fue el mensaje que publicó el artista, con un anuncio que realizará —de acuerdo a la imagen— el 26 de abril.

Este juego al misterio se suma a versiones que aseguran que el cantante habría colaborado en la producción que se encuentra disponible en Netflix.