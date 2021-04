“Tengo más fuerza y optimismo que nadie”: Daniela Nicolás publicó emotivo mensaje en la previa de Miss Universo

La actriz chilena Daniela Nicolás está representando a Chile en el certamen de belleza Miss Universo, cupo que obtuvo tras coronarse Miss Chile en el 2020.

A menos de un mes de la final del certamen en Estados Unidos, la copiapina publicó un motivador mensaje en Instagram, donde hizo referencia a su enfermedad autoinmune.

Fue en estas líneas que confesó que el dolor que sentía era muy fuerte y que pensó en abandonar sus entrenamientos, pero gracias a su madre pudo salir adelante.

“Me sentía insegura, venía de un proceso largo de volver a quererme, mi enfermedad autoinmune me dio vuelta en 180 grados mi vida, y todo lo que me gustaba hacer tenía que pensarlo tres veces antes ahora”, expresó la actriz y modelo en la red social.

Agregó que “los deportes que me gustan ya no eran compatibles con esto, actuar significaba un gran desgaste físico y mi cuerpo no me acompañaba, maquillaba y se me caían las cosas de las manos, clases online todo el día sentada me generaba un gran dolor en mis caderas, y así podría estar todo el día contándoles cómo afecta esto en mi vida, y con Miss Universo no ha sido la excepción”.

Junto con agradecer a su familia, amigos y cercanos por el apoyo durante el certamen, Daniela afirmó que “con esto me he dado cuenta que tengo más fuerza y optimismo que nadie”.

