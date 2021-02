Pedro Pascal reconoció que su gran héroe del cine era Indiana Jones

Pedro Pascal se encuentra viviendo un gran momento debido a sus papeles en Game of Thrones y Narcos, sumado al éxito que ha tenido con su papel protagónico en The Mandalorian y el estreno de Wonder Woman 1984.

Es por eso, que el actor conversó con Las Últimas Noticias sobre lo que está viviendo y el éxito que ha tenido en los filmes a pesar de la pandemia del coronavirus.

Sobre su trabajo, dijo que sus películas “entretienen, prestan ayuda y dan un mensaje de tranquilidad. Yo soy simplemente uno de los mensajeros. Se me parte el corazón a raíz del año que recién vivimos y me da mucha esperanza e inspiración ser partícipe de algo que alivia en parte el dolor que todos estamos padeciendo colectivamente“.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pedro Pascal he/him (@pascalispunk)

Consultado sobre su deseo por la actuación, el artista de 45 años expresó que en su juventud tenía admiración por Christian Bale por su aparición en “El imperio del sol” (1987), película que fue a ver con su padre. Junto con eso, reveló que su “héroe” del cine era Indiana Jones, señalando que “le pedí a mi papá que me comprara un látigo”.

Ya adentrándose en sus primeros tiempos en Nueva York, Estados Unidos, donde estaba en busca de su oportunidad laboral, Pascal comentó que se dedicaba a ir con amigos a los clubes de la ciudad, por lo que ahí aprendió a moverse y bailar bien. “Lo que me ayudó posteriormente en la interpretación de las escenas de peleas en varias de mis películas y series“, reveló.

Por otro lado, la figura del espectáculo dio a conocer la rutina que realiza al despertase, destacando la banda estadounidense enfocada en música afroamericana, Motown, aunque reveló que no se puede levantar de la cama sin escuchar a Marvin Gaye, Aretha Franklin y Etta James.

Finalmente, en relación a las obsesiones, Pedro Pascal reflexiona a raíz de una frase expuesta por James Baldwin, “cuidado con lo que deseas, porque tarde o temprano lo obtendrás”, sobre esto señala que “la bolsa siempre viene bien mezclada. Se necesita recalibrarla para decidir lo que realmente es importante y a menudo lo que nos obsesiona no es lo que nos hace más felices“.