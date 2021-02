Luli anunció que tendrá su propio programa de deportes: estará acompañada de “grandes profesionales”

Este fin de semana, la modelo y empresaria Nicole “Luli” Moreno anunció que tendrá su propio programa de deportes.

Fotito de anoche, ¡Estaba súper feliz! Celebrando mis nuevos proyectos deportivos. Entre ellos, lo que se viene luego de tantos años esperarlo…”, comenzó escribiendo. Así lo contó en su perfil de Instagram en donde aseguró que pasó mucho tiempo esperando esta oportunidad. “

“¡Mi nuevo programa de deporte! Lo estaré realizando con mucho amor y cariño para todos ustedes”, dijo y aseguró que estará acompañada de “grandes profesionales”. “Pronto les estaré contando más”, añadió Luli al respecto.

Hay que recordar que a fines de 2019, Nicole Moreno debutó como deportista en un campeonato nacional de fisicoculturismo. “Esto no es moda, es un estilo de vida, me ha ayudado bastante”, dijo entonces la deportista en conversación con ADN.

“Somos el segundo país de Latinoamérica que tiene más obesidad, no se necesita plata para ejercitarse, hay parques, este es un estilo de vida. Estoy terminando el año como me lo merezco, porque lo he pasado mal“, concluyó Nicole en esa oportunidad.