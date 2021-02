Sin coronavirus ni turistas: las imágenes que dejó la primera Tapati Rapa Nui que se celebró solo con isleños

Tapati Rapa Nui es la celebración más importante de la isla de Rapa Nui y, por primera vez en 53 años, los habitantes del lugar festejaron la fecha sin ningún turista.

Desde el viernes 29 de enero hasta ayer 5 de febrero, se realizó la “Semana de Rapa Nui” (nombre del evento en español), iniciativa que hace homenaje a las tradiciones ancestrales del pueblo rapanui, convirtiéndose en una de las celebraciones más atractivas de toda la Polinesia.

Debido a que Rapa Nui no tiene casos de Covid-19, la Tapati se pudo desarrollar con toda normalidad, dando espacio a las decenas de actividades competitivas, artísticas y culinarias (entre otras), que realizan cada año.

Así lo registraron los residentes de la isla en sus redes sociales, entre ellos la presentadora de televisión Francisca Ayala y su marido, Hotuiti Teao, quienes compartieron imágenes de distintas actividades, como los tradicionales bailes, en donde se puede ver a los habitantes locales sin necesidad de mantener distanciamiento social o usar mascarillas.

Fue a inicios de enero cuando las autoridades de Rapa Nui anunciaron que no recibirían turistas a pesar de la implementación del permiso de vacaciones, para así evitar los casos de coronavirus en el lugar.

“Gracias a la mantención de los protocolos implementados desde el municipio logramos detener el avance del coronavirus y también hemos podido traer de regreso a los rapanui y residentes que necesitaban volver a la Isla”, dijeron entonces las autoridades.

Aún así se han generado algunas polémicas respecto a la llegada de la vacuna contra el Covid-19 al lugar. El alcalde de Rapa Nui, Pedro Edmunds Paoa, estimó que se necesitan cerca de 16 mil unidades para inmunizar a los residentes, pero que sólo han recibido 1.200 dosis de la vacuna Sinovac y tampoco habían recibido mayor información del plan de inoculación.

“¿Por qué 1.200 a la semana? No sé, esa planificación nunca fue acordada con nosotros, la comunidad, se hizo en un escritorio en La Moneda, quizás, no tengo idea”, señaló entonces en una entrevista a CNN Chile. “No sé qué rango etario se va a vacunar, no tengo idea, porque aquí las autoridades nacionales no hablan con nosotros”, añadió en la conversación.

Por el momento, Rapa Nui continúa sin casos y, a pesar que están en Fase 3 de Preparación del Plan Paso a Paso, la ausencia de casos permite a la población transitar sin mayores inconvenientes.

Revisa aquí algunas imágenes compartidas por la Municipalidad de Rapa Nui de la celebración de la Tapati: