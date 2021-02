“Las autoridades nacionales no hablan con nosotros”: Alcalde de Rapa Nui criticó gestión de entrega de vacunas contra el Covid-19

El alcalde de Rapa Nui, Pedro Edmunds Paoa, criticó la gestión que ha tenido el Gobierno respecto a la entrega de las vacunas para prevenir el Covid-19. El jefe comunal aseguró que el proceso ha sido “completamente ineficiente”, ya que no existe comunicación entre las autoridades de la zona con La Moneda.

Si bien afirmó que se encuentra contento con la llegada de la inmunización para la comuna, que hasta el momento no reporta casos de coronavirus, lo cierto es que no está conforme con el número de dosis que les enviaron: 1.200 de la tecnología Sinovac para una población de casi diez mil habitantes.

El alcalde calculó que se necesitan aproximadamente 16 mil vacunas para poder inocular a toda la isla con las dos dosis que se requieren para activar la inmunidad.

“¿Por qué 1.200 a la semana? No sé, esa planificación nunca fue acordada con nosotros, la comunidad, se hizo en un escritorio en La Moneda, quizás, no tengo idea”, señaló en una entrevista a CNN Chile.

Edmunds denunció que, con excepción del ministro de Salud, Enrique Paris, han mantenido una pésima comunicación con el Gobierno, lo que los ha mantenido totalmente desinformados sobre el proceso de vacunación e incluso significó que el alcalde se enterara por un tercero de la llegada de las vacunas a la isla durante la jornada de este jueves.

“Yo supe, a través del director del Hospital Hanga Roa (Juan Pakomio) el día de ayer, que ayer llegaron 1.200 vacunas y que vamos a iniciar el proceso de vacunación a partir del lunes. No sé qué rango etario se va a vacunar, no tengo idea, porque aquí las autoridades nacionales no hablan con nosotros”, acusó el alcalde. “Yo digo bueno ya, se comunicaran, nos darán algún mensaje, nos convocarán a una reunión. Eso no pasó con Rapa Nui”.

“Ayer (jueves) vimos a la gobernadora, haciendo un show en el aeropuerto, sacándose fotos con una cajita. Y en la tarde el director del Hospital me llama y me dice que eran las vacunas”, agregó, relatando que el director del hospital le dijo que planeaban empezar el proceso con el alcalde como primer vacunado, a lo que él se negó.

“Si yo tengo que vacunarme para incentivar encantado me pongo a disposición, pero no para un show. No quiero show, yo quiero que la gente se organice bien y partamos con la gente mayor, con la gente del hospital”, quienes de acuerdo al alcalde suman 800 personas aproximadamente, por lo que él cree que las 1.200 vacunas “van a alcanzar para ese primer rango que hay que priorizar”.

El edil también aprovechó la oportunidad de dirigirse en duros términos sobre la salida del seremi de Salud de la región de Valparaíso, Francisco Álvarez, quien refirió que lo habían obligado dejar su cargo debido a la supuesta mala relación que tenía el intendente regional, Jorge Martínez, con la ahora exautoridad sanitaria.

“Sacaron a la única autoridad consecuente con nosotros y que nos ha cuidado a la distancia. Lo acaban de remover por diferencias con el intendente ineficiente e inútil que tienen“, calificó.

La velocidad del envío también podría ser un problema de acuerdo a Edmunds, ya que con 1.200 vacunas semanales les tomaría demasiado tiempo conseguir que todos se la coloquen.

“Nosotros tenemos un avión subsidiado por nosotros una vez a la semana, entonces, ¿hay que esperar cada semana que vengan 1.200 vacunas? Si ésa es la ecuación nos va a llevar hasta fines del primer semestre recién a Rapa Nui para salir del estado y estar inoculados”, refirió.

A lo que se suma la preocupación que los mismos vecinos le hicieron saber sobre el origen de las dosis. “Están temiendo vacunarse con la ‘vacuna de los chinos’, así lo dicen… Hay gente en mi comunidad que no quieren vacunarse y me preocupa cómo vamos a proteger la cantidad de gente que no estará vacunada, porque nuestro hospital apenas tiene tres respiradores mecánicos y no hay más“, aunque actualmente no hay ningún caso activo en la comuna.

El alcalde señala que la economía en la isla está “en el suelo”, ya que la principal actividad del sector es el turismo, a lo que se suma los problemas que ha presentado Latam —aerolínea que conecta con la isla— producto de la pandemia.

Por ahora, Pedro Edmunds Paoa espera que puedan empezar a recibir visitantes a finales de este año, con todos los protocolos de seguridad sanitaria y con la exigencia de que, antes de subir al avión, los pasajeros hayan recibido ya las dos dosis de la vacuna con al menos 30 días de antelación. Eso sí, advierte, que será un turismo “como en los 90′, con dos vuelos a la semana”.