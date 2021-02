Royal Rumble: Edge se convirtió en el gran ganador de la batalla real y tendrá su opción titular en Wrestlemania

La noche del pasado domingo, WWE realizó el tradicional Royal Rumble, su primer evento del año, dando comienzo al camino a Wrestlemania.

Las batallas reales tanto masculina como femenina se llevaron todas las miradas, los cuales dejaron a los nuevos retadores por los campeonatos mundiales, quienes tendrán su oportunidad en el magno evento.

En la lucha de 30 mujeres, Bianca Belair dio la sorpresa y se convirtió en la gran ganadora, eliminando en la instancia final a dos grandes candidatas: Charlotte Flair y Rhea Ripley.

Mientras que en la batalla real masculina, Edge, quien entró de número 1, ganó su oportunidad titular tras eliminar al final a Randy Orton.

Proud … doesn’t even begin to describe the feeling I had watching @BiancaBelairWWE. From the day she walked into the #WWEPC, every #NXTTakeOver, the #RoyalRumble, and next #WrestleMania… there is no limit how bright her star can shine!!! @WWENXT pic.twitter.com/DWyxj4p1tC

— Triple H (@TripleH) February 1, 2021